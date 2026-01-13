高市政権が衆議院の解散を検討しているという先週末からの報道をうけ、外国為替市場で円安が進んでいます。円相場はおよそ1年ぶりの円安水準となり、対ユーロでは最安値をつけました。【映像】握手を交わす片山財務大臣とベッセント財務長官外国為替市場では、仮に選挙となり自民党が勝てば積極財政が加速し、財政が悪化する可能性があるという見方から、円を売る動きが優勢です。日本時間のきょう午前、片山財務大臣がアメ