仙北市の一部地域約200軒で停電しています。東北電力ネットワークによりますと、13日午後2時18分、仙北市田沢湖田沢地区の約200軒、田沢湖玉川地区の10軒未満で停電が発生しました。氷雪による樹木の接触や倒木が原因で、午後5時ごろ復旧予定です。また、仙北市角館町広久内地区の10軒未満などでも午後2時29分から停電が発生しています。現在復旧作業が行われていますが、原因や復旧のめどはわかっていません。また、秋田市