1月9日、B1東地区の群馬クレインサンダーズは、ケニー・ローソン・ジュニアとの選手契約を双方合意の上で解除したことを発表した。なお、同選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストには公示されず、移籍先となる他クラブからの発表が後日行われる予定となっている。 アメリカ出身で現在37歳のローソン・ジュニアは、207センチ121キロのセンター。今シーズン途中に千葉ジェッツから群馬に加入