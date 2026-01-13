ｎｏｔｅはこの日の取引終了後、２６年１１月期連結業績予想について売上高を５６億円（前期比３５．２％増）、営業利益を７億円（同２．７倍）と発表した。黒字転換した２４年１１月期から急拡大路線をたどり、３期連続となる最高益更新を狙う。 主力の「ｎｏｔｅ」「ｎｏｔｅｐｒｏ」が強固な収益基盤として引き続き成長を牽引する見通し。ＡＩ関連事業の売り上げ貢献も見込む。配当予想は無配継続とした。なお、同時に