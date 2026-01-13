（台北中央社）空軍司令部は12日、東部・花蓮沖で6日夜にF16V戦闘機1機が消息を絶ったのを受けて中止していたF16戦闘機の飛行訓練について、特別点検などを終え、再開したと発表した。同司令部は、装備の点検と整備に加え、飛行要員や技術者に対する講習や模擬訓練を実施したと説明。装備の性能に問題がないことを確認したとしている。また厳格かつ実務的な姿勢で装備の維持と整備を着実に行うとともに、訓練管理の向上を続け、防