【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒 蓮が『美的』に1年ぶりにカムバック。3月号SPECIAL EDITION（1月22日発売）の表紙を飾る。 ■「コロッケ好きなんですよ。好きですか？」（目黒蓮） Snow Manとしてデビュー5周年を迎えた2025年、初の単独スタジアムライブで成功を収め、2026年は映画『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』と俳優としても主演作が続々公開予定。また、ハリウッドの制作陣が手