Ｏｌｙｍｐｉｃグループ [東証Ｓ] が1月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結営業損益は16.6億円の赤字(前年同期は0.1億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比18倍の6.8億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結営業損益は6.9億円