進和 [東証Ｐ] が1月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比18.9％増の11.7億円に伸び、9-2月期(上期)計画の22億円に対する進捗率は53.4％に達し、5年平均の45.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.4％→5.5％に改善した。 株探ニュース