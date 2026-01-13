ＡＲアドバンストテクノロジ [東証Ｇ] が1月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比5.9倍の2.7億円に急拡大し、9-2月期(上期)計画の4.5億円に対する進捗率は60.1％に達し、3年平均の39.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.3％→6.7％に大幅改善した。 株探ニュース