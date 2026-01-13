ＥＬＥＭＥＮＴＳ [東証Ｇ] が1月13日大引け後(16:00)に決算を発表。25年11月期の連結最終損益は7億円の赤字(前の期は1億3200万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年11月期は1億円の赤字～1億円の黒字となる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結最終損益は7800万円の赤字(前年同期は9400万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-7.7％→-6.7％に改善した。 ※業績予想が