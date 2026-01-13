米ブルームバーグのニュースサイトはこのほど、英国の市場調査会社オムディア（Omdia）のデータを引用し、「世界の人型ロボットの2025年出荷台数は約1万3000台に上り、中国製品がその多くを占め、絶対数ではテスラやスタートアップのFigure AIなど米国企業を大きく上回った」と述べ、「オムディアは中国サプライヤーが量産面でベンチマークを確立したと述べている」と伝えました。記事は世界市場の状況について、「人型ロボットの