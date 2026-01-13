高市早苗総理大臣が通常国会の冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がっていることから、大阪では連立を組む「日本維新の会」の吉村洋文代表に解散関連の質問が相次ぎました。衆議院解散の大義について吉村代表は「自公という大きな枠組みから、自維という大きな枠組みに変わり、連立合意の内容について国民に信を問う解散になる」と話しました。一方で、９日の高市総理との会談では解散の話はなかったとし、高市総理から直接