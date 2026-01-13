高市首相は13日、地元・奈良県で韓国の李在明大統領と会談し、両首脳は、日韓関係を強化する重要性を強調しました。現地から中継です。会談は15分ほど前に終わりました。報道陣に公開された拡大会合の冒頭、高市首相は「日韓関係をさらなる高みに発展させる年にしたい」と呼びかけました。高市首相「先ほど大統領との間で日韓関係の戦略的重要性について、共通認識のもと、しっかりとお話をすることができました。本年も今般の大統