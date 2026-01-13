ゴールデンボンバーの歌広場淳が１３日、Ｘを更新し、右足の前十字靱帯断裂で１４日に手術を受けると報告した。Ｘには「本日からしばらくケガの治療のために入院します。症状としては右足の前十字靱帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と書かれており、「こういったことを公表するべきか考えたのですが、最近は公式のスケジュールとは別に個人でも毎日配信をしていたので、急に何もなくなったら心配する人もいるかもと思