元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が12日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）に出演。自身のピンチを振り返った。この日は「緊急事態に備える！もしものピンチ対策会議新春SP」と題し、ゲストの峯岸みなみ、「トム・ブラウン」らとトークを展開した。芸能活動でピンチに陥った際にどうしたかとの話になると、齊藤は「うまくいかなかったも何も、本当に（番組で）一言もしゃべれなかったレベ