兵庫県競馬組合は１３日、２０２５年の優秀競走馬を発表した。年度代表馬には、無敗で兵庫３歳３冠を達成したオケマルが選ばれた。表彰式は３月下旬の実施を予定している。◆２０２５年優秀競走馬▽年度代表馬オケマル（牡３歳、盛本信）▽最優秀２歳馬ココキュンキュン（牝２歳、長南和）▽最優秀３歳短距離馬エイシンハリアー（牡３歳、坂本和）▽最優秀３歳中長距離馬オケマル（牡３歳、盛本信）▽最優秀４歳以上短距