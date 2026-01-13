熊本商業高校の生徒たちが山崎製パンと商品の開発を行い、完成した商品を熊本県庁で披露しました。 【写真を見る】和栗のランチパック「くりくりマロン」で熊本地震の復興支援 「とろける牛乳プリン」も熊本商業高校がメーカーとコラボ 報告したのは県産和栗のペーストなどが入ったランチパック「くりくりマロン」と口溶けが滑らかな「とろける牛乳プリン」の2種類です。 これらの商品は、熊本商業高校マ&#