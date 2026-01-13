「俺の生きる道杯」（１４日開幕、平和島）向後龍一（４４）＝埼玉・９０期・Ａ２＝は「前節の平和島で熊倉幹太（東京）くんがデビュー初勝利したっていうネットニュースを見て、そのエンジンを引きたいなって思っていたんですけど、まさか引けるとは思いませんでした」とニッコリ。意中の７１号機を獲得して笑顔をのぞかせた。１３日のスタート特訓後は「下ろしてすぐに伸びそうな雰囲気はあって、特訓ではすごく伸びていま