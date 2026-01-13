太平洋戦争中の水没事故で朝鮮半島出身者を含む１８３人の労働者が犠牲になった山口県宇部市沖の海底炭鉱「長生（ちょうせい）炭鉱」を巡り、日韓両政府は１３日、海底で見つかった遺骨のＤＮＡ鑑定を実施する方向で協力する方針を固めた。日本政府は、過去の痛みに寄り添いながら未来志向の関係を目指すメッセージとしたい考えだ。複数の日本政府関係者が明らかにした。高市首相が１３日午後、来日中の韓国の李在明（イジェミ