フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が13日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に電話出演。亡くなった元TBSアナウンサーの久米宏さんとの思い出を語った。久米さんは1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。久米さんは85年10月から04年3月までテレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターを18年間にわたり務め、古舘はその後番組となる「報道ステーション」のキャスターを12年間担当した。番組