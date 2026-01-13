練習を公開した阪神・才木＝兵庫県尼崎市阪神の才木浩人投手が13日、兵庫県尼崎市の2軍施設で練習を公開し、キャッチボールなどで汗を流した。昨季は12勝を挙げ、防御率1.55で最優秀防御率のタイトルを初めて獲得。10年目の今季へ「連覇のために、チームの中心としてシーズンを乗り切り貢献したい」と意気込みを語った。オフはスタミナ強化のため、専用施設で低酸素トレーニングに取り組んできたという。1年間、フル回転するべ