自主練習を公開し、取材に応じるヤクルト・中村悠＝13日、愛媛県松山市ヤクルトの中村悠平捕手が13日、松山市内で練習を公開し、今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて「前回大会で本当に素晴らしい経験をさせてもらった。選ばれるのであれば、グラウンドの外でもチームをまとめられるように」と言葉に力を込めた。昨季は74試合の出場にとどまった35歳のベテランは「しっかりとレギュラーを取れるように」