Photo: Raymond Wong / Gizmodo US 知育玩具の代表格と言えば、レゴ。我が家にも、汎用性の高いレゴや、完成品が決まっているインストラクション付きレゴシリーズがたくさんあります。子どもにプログラミングを習わせたいと思ったときに、真っ先に買ったのもレゴの教材でした（10万円くらいしました）。そんなレゴに「Smart Play」システムが仲間入りしました。米GizmodoのRaymond Wong記者