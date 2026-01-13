猫の体のシミの原因 猫の体にあらわれるシミのほとんどは、加齢や模様など心配のないものですが、中には病気が疑われるものもあり、放置すると命に関わる場合もあります。ここでは、どのような原因でシミが発生するのか、それぞれのケースについて詳しく解説します。 病気 猫のシミの原因のひとつに病気があげられます。中でも特に注意が必要なのが、悪性メラノーマ（悪性黒色腫）というガンです。悪性メラ