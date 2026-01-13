荷物は必要最低限で身軽に出かけたいけれど、きちんと見えるバッグが好き……。そんな40・50代に推薦したいのが、【ZARA（ザラ）】の「きれいめバッグ」。小ぶりでも印象に残るデザインが揃い、シンプルな装いにほどよいスパイスを添えてくれそうです。日常に取り入れやすいバッグは、気分や予定に合わせて選べるように、いくつでも買い揃えたくなるかも。 ミニサイズでも印象的なハンドバッグ 【ZARA】「ボール付き