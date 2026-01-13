「いまは2人分の年金があるけど、母1人になったら大丈夫かしら？」子ども世代は心配するが、意外にも母は「遺族年金があるから大丈夫！」と胸を張る。そんな家庭が多いのではないだろうか。「遺族年金は『4分の3』という数字だけが独り歩きし、『夫の年金の4分の3』と思う人もいるようですが、それは大きな誤解です」そう指摘するのは社会保険労務士の桶谷浩さん。正しく把握しておかないと、老後資金の設計が根底から崩れることも