旧高松市民病院高松市宮脇町 高松市は13日、2018年度に閉鎖した市民病院跡地の土壌から、土壌汚染対策法の指定基準を超える「水銀及びその化合物」が検出されたことを発表しました。 高松市民病院の跡地（面積2万1406.03平方メートル）で、2025年4月1日から12月25日まで土壌汚染調査を行いました。 259区画（10m格子区画）のうち、土壌汚染のおそれがあると判断した168区画で採取した試料を分析した結果、18区画