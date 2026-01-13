現地時間1月11日、第83回ゴールデン・グローブ賞が開催され、ポール・トーマス・アンダートン監督とレオナルド・ディカプリオがタッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多となる4部門を受賞した。アニメーション作品賞にノミネートされていた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編第一章猗窩座再来』は、惜しくも受賞を逃した。【フォト特集】ドレス姿多数！第83回ゴールデン・グローブ賞レッドカーペットアカデ