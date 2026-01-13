ヤクルトの中村悠平捕手、山田哲人内野手、古賀優大捕手、橋本星哉捕手、矢野泰二郎捕手、高野颯太内野手が１３日、愛媛・松山市で行っている自主トレを公開。東京ヤクルトスワローズ松山協力会から愛媛甘とろ豚５キロ、高級かんきつの紅まどんなといった地元の名産品を贈呈された。贈呈した野志克仁・松山市長は「甘とろ豚は疲労回復に効果があります」などと選手を激励した。松山での自主トレを恒例にしている中村悠は「１年