ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が１３日、愛媛・松山市内で自主トレを公開。「池山さんのために頑張りたい」と新監督への恩返しを誓った。恒例となった松山での自主トレは、背番号１の大先輩でもある池山監督が始祖とされる。左足を高々と上げる打撃フォームにしたのも池山監督のアドバイスがきっかけ。昨季も苦しんだ時期に２軍で助言を受けた。「１軍でプレーできているのも池山さんとの出会いがすごく大きい。すごい指導