俳優の藤山直美さん、寺島しのぶさんが13日、舞台『お光とお紺〜伊勢音頭 恋の絵双紙〜』記者会見に登壇しました。【写真を見る】【寺島しのぶ】12年ぶりの藤山直美とのタッグに喜び“直美さんと一緒にお芝居できるなら「もうなんでもやります！」って感じです”今作が12年ぶりの共演となる2人。寺島さんは“12年ぶりに直美さんとまたご一緒させていただけることが出来るなんて夢のようです。はっきり言って、内容はどうでもよく