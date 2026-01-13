気象台は、午後3時55分に、暴風雪警報を北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、大空町に発表しました。またなだれ注意報を北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・北見市常呂、網走市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町などに発表 13日15:5