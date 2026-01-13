「包括的性教育」について、性教育を始める時期生殖や性交に限らず、ジェンダー平等や性的同意といった性に関する幅広い内容を学ぶ「包括的性教育」について、教員と保護者の73％が「導入した方が良い」と考えていることが13日、神奈川県教職員組合の調査で分かった。特に保護者は85％が賛成だった。性教育を始める適切な時期は、中学校入学前からとの回答が90％超に上った。文部科学省が現在進める学習指導要領の改定では、包