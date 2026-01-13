会社という組織で、年齢を重ねるほど椅子は減り、評価はシビアになる――。実力や成果だけでは生き残れない現実に直面する中年社員に、いま静かに注目されているのが「推され力」だ。若手や同僚から自然と応援され、「この人のためなら力を貸したい」と思われる存在、通称“推しオジ”。出世競争に勝つための武器は、必ずしも能力や肩書きではないという。なぜ“推される中年”が最強の生存戦略になり得るのか。そのヒントを探った