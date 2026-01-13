１２日深夜放送のテレビ朝日系「光一＆シゲのＳＨＯＷマン！！」（月曜・午後１１時１５分）に、アニソンシンガーのオオイシマサヨシと、「Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２」の宮田俊哉が出演。宮田が、「ＤＯＭＯＴＯ」の堂本光一と「ＮＥＷＳ」の加藤シゲアキらにオオイシのすごさを熱弁した。この３年間で２０本のアニメソング（アニソン）を担当したオオイシを宮田は「令和のアニソン王です」と紹介。「オオイシさんが主題歌だとわか