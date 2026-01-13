６年ぶりに日本ハムに復帰する有原航平投手（３４）が１３日、エスコン内で会見した。以下が主な一問一答。―６年ぶり復帰。「またここでプレーできることが本当にうれしいですし、優勝に向かって早くプレーしたいなというワクワクした気持ちです」―対戦相手としてのファイターズの印象。「若くて、どんどん振ってくる。ホームランが多かったので、僕はすごい苦手だと思ってました」―新庄監督は中５日でぜひ回ってほ