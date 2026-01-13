６年ぶりに日本ハムに復帰する有原航平投手（３４）が１３日、エスコン内で会見した。４年契約で年俸５億円プラス出来高（金額は推定）。新背番号は誰も付けたことがないという理由で「７４」を選択した。これまで、敵として不気味に感じていた新庄監督との共闘でさらに成長し、１０年ぶりリーグ制覇の原動力となる。エスコン内の会見場で、有原は穏やかな笑みを見せた。復帰理由を問われ「（球団側から）優勝を目指していくた