フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が１３日、拠点の埼玉県上尾市の埼玉アイスアリーナで練習を公開した。「メダルを取りたいという思いはすごい強い」と闘志を燃やした。練習では４回転ルッツなどに力を入れ、ＳＰ、フリーの曲かけで調整。「ジャンプの安定感、ステップやスピン、全体的にプログラムを良いものにしていきたい」と仕上げに入る。五輪本番では、３０