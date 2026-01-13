日本ハムは１３日、ソフトバンクから自由契約となっていた有原航平投手の入団会見を行った。契約条件は４年契約で年俸５億円プラス出来高払い（金額は推定）。今年３４歳を迎える右腕に異例の長期契約となった。「ファイターズで成長できると思った」と会見で語った有原。６シーズンぶりの古巣復帰となるが「ユニホームも球場も新しくなって、選手の顔ぶれも変わっているので。新しいチームのような」と言う。２年連続のリー