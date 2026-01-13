パラマウント・スカイダンスは、敵対的買収の一環として、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の取締役会にパラマウントが擁立した取締役候補を指名する意向を明らかにした/Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images（CNN）米メディア大手パラマウント・スカイダンスは12日、同業のワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収をめぐり、訴訟を起こし、株主委任状争奪戦も辞さない構えを示した。パラマウントのデビッド