日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は１３日、ボブスレー男子２人乗りに関するミラノ・コルティナ五輪出場枠の解釈を誤り、出場の可能性が消滅したと発表した。五輪の出場枠は男子２人乗りと男子４人乗りの成績を合算して争われる方式だったが、同連盟が解釈を誤認。男子４人乗りの遠征計画を実施しなかったという。日本オリンピック委員会の井上康生選手強化本部長は「日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟