宝島社が発行する月刊誌「田舎暮らしの本」は1月5日、「2026年版 第14回 住みたい田舎ベストランキング」を発表した。同ランキングは、移住・定住の促進に積極的に取り組む全国の市町村を対象に実施され、547市町村からの回答をもとに、田舎暮らしの魅力を数値化した。○人口別に村、町、市別ランキングを発表26年度に「人口1万人以上の町」区分で総合1位に輝いたのは茨城県境町。手厚い子育て支援や住宅補助制度などが高く評価さ