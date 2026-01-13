【モデルプレス＝2026/01/13】元放送作家の鈴木おさむ氏が1月13日、自身のInstagramを更新。妻でお笑いトリオ・森三中の大島美幸と息子との3ショットを公開した。【写真】53歳元放送作家「親近感湧く」サイゼでの家族3ショット公開◆鈴木おさむ氏、妻・大島美幸＆息子との3ショット披露鈴木氏は「妻の大島さんが、本日1月13日に46回目の誕生日を迎えました」と報告。誕生日祝いに「どこかにご飯を食べにいこうと聞いたら即答で『サ