【モデルプレス＝2026/01/13】ヴィジュアル系エアーバンド・ゴールデンボンバーの歌広場淳が13日、自身のX（旧Twitter）を更新。前十字靱帯断裂の治療のため入院することを発表した。【写真】金爆メンバー「かっこよすぎる」と話題の“白塗りなし”＆肉体美披露姿◆歌広場淳、右足の前十字靱帯断裂で手術へ歌広場は「ご報告」とし、「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します。