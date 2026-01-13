WEGO 2026 SPRING ビジュアルモデルとして、韓国の5人組ガールズグループ「KiiiKiii」が起用された。KiiiKiiiは、2025年に STARSHIP エンターテインメントからデビューした次世代ガールズグループで、IVE 以来4年ぶりのガールズグループとしてデビュー前から国内外で大きな注目を集めてきた。【写真】KiiiKiii、“全員センター級”のビジュアルその存在感は、音楽シーンにとどまらず、ファッション・ビューティー領域でもZ世代を中