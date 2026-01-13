コロワイドグループのかっぱ寿司は、2026年1月15日〜3月11日の期間中、スイーツブランド「ごちCAFE」から、ネスレ日本の人気商品「キットカット」を使用した限定メニュー、チョコレートスイーツ2種を販売する。また、持ち帰り用の『きっと、とろけるプレミアムプリン made with KITKAT』と『スイーツBOX』も用意している。一部改装店舗を除く全店で取り扱う。〈「キットカット」を使用した限定メニュー2品〉◆『きっと、とろけるプ