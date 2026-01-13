７日、太陽島雪像博の会場で、雪像をバックに記念撮影する観光客。（ハルビン＝新華社記者／王建威）【新華社ハルビン1月13日】氷雪観光シーズンの最盛期を迎え、中国黒竜江省ハルビン市で開催中の第38回太陽島国際雪像芸術博覧会では、雪を用いた童話の世界を創り上げている。世界各地から訪れた観光客は雪像を観賞し、雪や氷で遊びながら、冬ならではの没入型体験を楽しんでいる。８日、太陽島雪像博の会場で氷雪アクティビテ