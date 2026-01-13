重慶江北国際空港で、列に並び入境審査を待つ旅客。（２０２５年７月８日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶1月13日】中国重慶出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）はこのほど、2025年に同市にある各口岸（通関地）の出入境者数は延べ248万人、航空便は1万8千便で、出入境者数は持続的に増加しており、外国人の出入境者数は過去最高を記録したと明らかにした。７日、重慶市渝中区の「映えスポット」李子ࣤ