俳優のつるの剛士（50）が13日までに自身のインスタグラムを更新。長女が成人式を迎えたと報告した。5児の父であるつるの。「長女、本日成人式。育てたようで、育てられてきた20年。あっという間だったような、長かったような」と書き出し愛娘の成人式を喜んだ。「これから娘たちが続々と成人式を迎えるのでこの先代々受け継がれる振袖も、舞鶴に」とつづり、黒地に白い鶴が舞う上品な振袖姿の長女の写真を披露した。この