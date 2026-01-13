フィギュアスケート男子、ミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿選手が13日、開幕まで24日に迫ったオリンピックへ意気込みました。佐藤選手はこの日、報道陣に練習を公開。約1時間ほど、入念に調整を行いました。練習後の取材で佐藤選手は、「状態的にはすごくいい」と好調をアピール。五輪本番へ「よりよいコンディションで臨めるように、もっと調整を頑張りたい」と語りました。年が明け、五輪へは残り1か月を切りました。今の心境